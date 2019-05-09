Didem Soydan’dan sanatçıları ‘kayıt’ altına alan Muhammet Safi’ye ‘gezi’ göndermesi

Ekrem İmamoğlu, YSK’nın kararıyla seçimlerin iptal olmasından sonra açıklama yaparak ünlü isimlerden destek beklediğini söyledi. Bunun üzerine birçok ünlü isim #herşeygüzelolacak etiketiyle İmamoğlu’na destek oldu

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi “Kayıt” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

“BENİ LİSTENİN BAŞINA AL”

İmamoğlu’na destek veren ünlü isimlerin başında gelen manken Didem Soydan ise, Safi’nin listesine tepki gösterdi. Soydan, Muhammet Safi’nin hazırladığı listeyi şu notla paylaştı: Selam Safi. İstersen gezi öncesinde, gezi anında ve sonrasında da karşı olduğuma dair tweetlerim var birini bile silmedi. Beni listenin en başına al. #herşeyçokgüzelolacak” notuyla paylaştı.