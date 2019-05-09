Çiftlik Bank davası başlıyor

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı dava yarın başlıyor.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre 17 Mayıs'a kadar sürecek davanın ilk gününde 11 tutuklu sanık ile avukatları dinlenecek. İkinci günü ise Çiftlik Bank mağdurlarının şikayetlerini anlatması bekleniyor.

YÖNETİCİLERİN 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mart ayında hazırlanan iddianamede, firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istenmişti.

Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan 3 bin 762 kişinin müşteki olarak yer aldığı 500 sayfalık iddianamede, 18'i örgüt yöneticisi olmak üzere 48 kişi şüpheli olarak yer almıştı.