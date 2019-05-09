Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü!

Antalya'da bayilik yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı 16 yaşındaki erkek çocuk ile kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından çocuklardan erkek çocuğu polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu çocukların kendisini dükkâna kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi.

KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

İfadeler üzerine polis ekipleri, pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, küçük kızın içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla küçük çocuk kurtarıldı.

Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen küçük kızın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.