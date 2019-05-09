CHP'den Nagehan Alçı'ya sert yanıt

Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü köşe yazısında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine yönelik aldığı kararları eleştirirken yaptığı açıklamaları tehditvari olarak nitelendirdi. Alçı, Altay'ın söz konusu açıklamarıyla ortada kalan YSK üyelerinin fikrini değiştirdiğini iddia etti.

'TAM BİR DELİ SAÇMASI'

Nagehan Alçı'nın iddialarına cevap veren Engin Altay, Yurt Gazetesi'nden Evrim Baykondu'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altay, Alçı'nın yazısını 'safsata' olarak değerlendirdi.

Alçı'nın ileri sürdüğü iddiaları 'tam bir deli saçması' olarak nitelendiren Altay, "İktidara yaranmak için bu kadar yalakalık yapabilir insan. YSK'nın hukuksuz verdiği İstanbul kararına bir kılıf uydurmak için yazılmış bir safsatadır, ciddiye almamak lazım. YSK İstanbul kararını Erdoğan ve Bahçeli'nin verdiği talimatla aldı, biz bunu o gün de söyledik. YSK benim söylediğim bir sözle kararını değiştirecek değil. Bu söylem tam bir deli saçması" diye konuştu.

Alçı, bugün kaleme aldığı yazısının ilgili bölümünde şunları söylemişti:

"YSK içinden kiminle konuşursanız konuşun, tekrar seçimin reddi yönünde oy verenler dahil herkes bir konuda hemfikir: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 'Sizi Kızılay’da yürütmezler' yönünde şahin ve tehditvari açıklamaları tüm kurulda büyük rahatsızlık yaratmış ve ortada kalanların dönüşünde etkili olmuş."

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul seçimlerine ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? Bu tam anlamıyla bir kepazeliktir" demişti. YSK üyelerine seslenen Altay "Yarın çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" ifadelerini kullanmıştı.