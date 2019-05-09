Grup Vitamin'den ismini listeye almayan Muhammet Safi'ye tepki

1990'da absürt şarkılarıyla pop müziğine yeni bir soluk getiren ve uzun bir süre sessizliğe bürünen Endoplazmik Retikulum albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Grup Vitamin, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye tepki gösterdi.

SANATÇILARI LİSTEYE ALDI

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaştı.

"BİZ SAKSI DEĞİLİZ"

Grup Vitamin, sosyal medya hesabından listeyi paylaşarak, adlarının neden yazılı olmadığına isyan etti. Efsane grup, "Bu ne terbiyesizlik! Adımız kayıt edilmemiş. En çok bizi yazacaksınız en çok bizi! Biz saksı değiliz! diyerek tepkilerini dile getirdi.

