Şebnem Schaefer'ın eski nişanlısına hakaret ve tehdit suçundan ceza

Ünlü manken Şebnem Schaefer'in şikayeti üzerine eski nişanlısı Murat Kadıoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tehdit ve hakaret suçlarından dava açılmıştı. Nişanı attıktan sonra Almanya'ya dönmek istediğini belirten Schaefer, Kadıoğlu'nun 'Hazırlıklı ol, sonun geldi' şeklinde tehdit mesajları attığını iddia etmişti.

ENGELLEDİM BAŞKA NUMARADAN ARADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Şebnem Schaefer avukatı ile katılırken, Murat Kadıoğlu'nu avukatı temsil etti. Şikayetçi olduğunu belirterek ifade veren Şebnem Schaefer, sanık Murat Kadıoğlu'nun cep telefonundan sürekli hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiğini söyledi. Kadıoğlu'nun kendisine hakaretler ettiğini belirten Schaefer, 'Sokağa çıkamayacaksın' şeklinde tehditlerde de bulunduğunu ileri sürdü. Schaefer, "Telefonunu engelledim. Her defasında başka numaradan aradı. Başka numara olduğu için açtım tekrar hakaretlerine devam etti" dedi.

HAKARET DEĞİL BEDDUA

Sanık Murat Kadıoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin 'Allah belanı versin' dediğini belirterek bu sözlerin de beddua olduğunu hakaret oluşturmayacağını söyledi. Kadıoğlu'nun 'Sahtekar' sözünün ise yalancı anlamında söylediğini belirten avukatı, müvekkilinin beraatını istedi.

2 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Murat Kadıoğlu'na hakaret suçundan 90 gün adli para cezası verdi. Kadıoğlu'na iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 75 güne düşürerek günlüğü 20 TL'den bin 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme tehdit suçundan ise Kadıoğlu'na verdiği 30 gün adli para cezasını iyi halden 25 güne düşürdü, günlüğü 20 TL'den 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme Murat Kadıoğlu'na verdiği toplam 2 bin TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.