Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 'Reform Eylem Grubu' Toplantısı sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiasına ilişkin, "Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı" dedi. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile cumartesi günü telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Başta AP olmak üzere AB kurumlarının da yeniden şekillenme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu şekillenmenin AB'nin kendisine ve bizlere yansımasını da değerlendiriyoruz. Yeni AB kurumlarının; ülkemizde katılım sürecini teknik bir zeminde yürütmesini bekliyoruz. Bizim AB'den beklentimiz basit. Diğer aday ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz. Son günlerde bu tür beyanatlar arttı. Gerekli cevapları verdik. AB'nin de şunu çok iyi anlaması lazım. Güçlü Avrupa'nın yolu güçlü Türkiye'den geçiyor.