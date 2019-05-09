Bingöl'de liseli öğrencisi 2 genç derede boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, dere kenarında bulundukları sırada, belirlenemeyen bir şekilde dengelerini kaybetti. Dereye düşen iki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Lisesi öğrencilerin dereye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.

Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kızların dere kenarında oynarken son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de sudan çıkamıyor. Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.