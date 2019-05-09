Gaziantep Sağlık Müdürlüğü'nde taciz skandalı!

Gaziantep’te bir hemşire İl Sağlık Müdürlüğü atamadan sorumlu uzmanın kendisini taciz ettiğini doktor olan nişanlısına söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne uzman ile konuşmaya giden doktoru

Detail Haber'den Furkan Gökşen'in haberine göre olay, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nde meydana. İddiaya göre hemşire olan H.B., Şanlıurfa’da görevliyken Gaziantep’e tayini çıktı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü atama birimine gelen hemşire H.B., burada daha önce görüştükleri atamadan sorumlu uzman M.D ile tanıştı. Uzman M.D, hemşire olan H.B’yi Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne alacaklarını söyledi. M.D daha sonra H.B’ye ‘Güzel olmuşsun’, ‘Ateş ediyorsun’, ‘Sana kahveye gelelim’, ‘Biz bağ evine mangala gidiyoruz sende gel’, ‘Neden spora gidiyorsun senin vücudun zaten mükemmel’ gibi mesajlar atmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan ve kendisinin nişanlı olduğunu söyleyen H.B’ye M.D halen mesaj atmaya devam etti. Mesajların arkası kesilmeyince H.B durumu doktor olan nişanlısı N.I.’ya anlattı. N.I. da telefonla M.D’yi arayarak yanlış yaptığını söylemesi üzerine M.D geçici görevlendirmeyi iptal edeceği tehditinde bulundu. M.D. bu olayın üzerine H.B’nin geçici görevlendirmesini iptal etti. Bu durum üzerine doktor N.I. ve nişanlısı hemşire H.B olayı konuşmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gitti. Aralarında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerine polis geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde M.Ç isimli kişi doktor N.I’ya yumruk attı. N.I ve H.B yaşanan bu olaydan dolayı her iki şahıstan da şikayetçi oldu.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE BAĞ EVİNE GİTMEYİ TEKLİF ETTİ

Uzman M.D, hemşire H.B yi özellikle geçici görevlendirme yaptığı şehitkamil ilçe sağlık müdürüne ait olan bağevinde mangala davet ettiğini polise verdiği ifadesinde iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.