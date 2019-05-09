Korumalar tarafından darp edilen avukatın Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediği tespit edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine bilirkişi raporu hazırlandı. Sürenoğlu’nun “Bir düğün için bu olur mu” dediği ifade edilen bilirkişi raporunda, avukatın Erdoğan’a hakaret ettiğine ilişkin herhangi bir tespit yer almadı. Rapor, korumalar tarafından Sürenoğlu’na zorla imzalatılan ve hakaret iddiasını içeren tutanağı da yalanlamış oldu. Bu da korumaların gerçeğe aykırı tutanak düzenlediği gerçeğini ortaya çıkardı.

Demirören-Kalyoncu ailelerinin düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun neden trafiğe kapatıldığını soran avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun korumalar tarafından araç içerisinde 1.5 saat darp edilip, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev hapsine alınmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Basın Savcılığı, Twitter’da yayımlanan olay anına ilişkin görüntüleri analiz için bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişinin tespitleri

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Tülin Çabuk, soruşturmada bilirkişi olarak görevlendirildi. Bilirkişi Çabuk, hazırladığı raporda 39 saniyelik görüntülerde yaşananları şöyle anlattı:



- Koruma ve polisler makam aracının arkasından koşarak giderken, yolun kenarında park etmiş iki aracın arasından yola doğru çıkmış resimde, en sağda görünen erkek vatandaşın bağırarak “bir düğün için bu olur mu” demesi üzerine bazı korumalar geri dönerler. Polisin ve korumaların kendisine doğru iyice yaklaştığını görünce kaldırıma çıkarak biraz önce söylediği sözleri tekrarlar.



- Yolun kenarında duran trafik polisi “al onu, al onu” diyerek o tarafa doğru yönelirler. Koruma ve polisler bağıran kişinin yanına gelerek “nereye kaçıyorsun” derler. Bağıran kişi, arkasındaki duvara yaslanarak polislerin yüzüne bakar. O esnada kamera kaydı caddeyi ve vatandaşları gösterir. Gelen polisler, bağıran kişinin koluna girerek onu götürmek isterler ama bağıran kişi gitmek istemez, direnir. Bunun üzerine polisler de koluna giderek vatandaşı götürür. Orada bulunan vatandaşlardan bazılarının bağıran şahıs için, “onun da yaptığı da ayıp yazık” diye söyledikleri kamera kayıtlarından duyulmaktadır.



- Arkadan gelen koruma araçlarından inen korumaların bazıları makam aracı istikametine doğru yürüyerek giderken bazıları da biraz önce bağıran vatandaşla birlikte giden polislerin olduğu yöne doğru yürürler. Görüntü burada sonlanır.