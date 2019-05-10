Tanem Sivar'ın iki köpeğini zehirleyerek öldüren komşuya hapis cezası

Marmaris’te Tanem Sivar ve Edhem Dirvana çiftinin Django ve Pamuk isimli köpeklerini zehirleyerek öldüren komşu hakkında karar verildi. Mahkeme, sanık K.Ü’yü 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sivar, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1 yıl 7 ay 20 gün ! Vicdanlarımızı her daim sızlatan “erteleme” yok “para cezasına cevirme” “iyi hal indirimi” yok. Bu kararın ne denli değerli olduğunu biliyor ve çok teşekkür ediyoruz. Her birinize destegınız ve sevginiz için, tüm basına sadece Django ve Pamuk degil .. sahipli sahipsiz tüm canlara sahip cıkıp dıkkat cektikleri için, bizimle birlikte 1,5 yıldır mücadele veren ve karar açıklandığında bizimle beraber ağlayan muhteşem avukatlarımıza.... Bu karar için cok mutluyuz Django ve Pamuk huzurla uyusun ama tüm hayvanlar için artık çıkması gereken o kanun için aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz! Hep birlikte ? Artık hayvanlara zarar vermeden önce durup bir kez daha düşünün bence !”

Ne olmuştu?

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Django' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.'nün daha önce, av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü.