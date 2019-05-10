15 Temmuz şehidinin oğlundan 23 Haziran çıkışı: Emdiler bitirdiler ülke enerjisini rahmetini…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kararını verdi. Halkın oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alındı,seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. YSK, 7'ye 4 oy çokluğu ile İstanbul seçimlerini iptal etti.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, İstanbul seçimlerinin iptalini eleştirdi.

Alpaslan Cambaz, “Bir Ramazanımız var diyorduk, onu da ziyan ettiler. Emdiler bitirdiler ülke enerjisini, rahmetini, bereketini…” değerlendirmesinde bulundu. Oda TV'de yer alan habere göre; İmamoğlu’na destek veren Cambaz, “Daha mağdur bir İmamoğlu, daha kahraman bir lider olarak gümbür gümbür geliyor” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: