Müjdat Gezen’e pasaport eziyeti

Almanya’da turneye çıkmak için dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in pasaportuna el konuldu. Emniyet Müdürlüğü, Gezen’in pasaportuna sistemsel bir hata nedeniyle el konulduğunu belirtip özür diledi. Gezen, saat 17.30 uçağıyla Almanya’ya gitti.

Gazetemize konuşan Gezen, “Duisburg, Köln ve Frankfurt’a oyun için gidiyorduk. Ben gidemedim. Havalimanında pasaportuma el konulduğu söylendi ve yazılı bir tebligatta bulundular. Organizasyonu yapan Atatürk Kültür Evi. Duisburg, Köln ve Frankfurt’ta biletlerin hepsi satılmış. Pasaportuma el konuldu fakat sonradan sistemsel hata dediler” ifadelerini kullandı. Gezen, “Saat 17.30’a (dün) eşimle beraber bilet aldık. Tekrar havaalanına gideceğim. Pasaportum havaalanında. Oranın emniyet müdürü aradı özür diledi. Onların bir günahı yok ki. Çünkü Ankara’dan el konulmuş. Zaten evvelce yasak kalkmıştı. Sağolsun Recep Tayyip Erdoğan söylemişti, ‘bedel ödeyecekler’ diye. Birinci bedeli evimize polis geldi, götürdüler bizi orada ödedik. İkincisi ise bu yaşta havaalanlarına gittik sabahın 7’sinde geri döndük geldik. Şimdi tekrar gideceğiz. Ben bedel ödemeye hazırım. Bizi kırabilirler, vurabilirler ama eğip bükemezler. Çünkü çok yakında her şey çok güzel olacak” dedi.

Ülgen: Rezalet

Müjdat Gezen’in pasaportuna el konulduğunu sosyal medyadan duyuran avukatı Celal Ülgen ise “Yurtdışında oyunu vardı. Ekip gitti, Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu” ifadelerini kullandı. Ülgen ardından, “Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen’in yurtdışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak” paylaşımını yaptı.