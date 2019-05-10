Rusların büyük kutlaması

Ankara’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Büyükelçileri de katıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyonda Büyükelçi Aleksei Erkhov, Zafer Günü’nün SSCB bünyesindeki ülkeler için son derece önemli olduğunu kaydetti ve “dünya tarihinin en kanlı savaşında hayatlarını kaybeden atalarımızın, dedelerimizin kahramanlığını ve elde ettikleri zaferi hatırlıyoruz” dedi.

Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, ”Bu, halklarımızın mevcudiyetinin gündeme geldiği, tarafların birbirlerini yok etmek istediği bir savaştı. Bu zaferi yüzyıllar boyunca hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu. Etkinlikte savaş dönemi şarkıları seslendirilirken konuklara Rusya ile eski Sovyet ülkelerinin mutfaklarından tatlar ikram edildi. Ardından, Ankara’da “Ölümsüz Alay” yürüyüşleri düzenlendi.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve diğer eski SSCB ülkelerinin vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi çalışanları, 2. Dünya savaşında ölen dedelerini anmak için Ankara Rus Kültür Derneği, Rus Dili Konuşan Gençler Derneği ve Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanları Derneği öncülüğünde toplandı. Dikmen Vadisi içinde Ankara- Moskova Ormanı yanında bulunan “Anma Korusu’na” yürüyen BDT vatandaşları, Sovyet askerlerinin çok sevdiği şarkıları söyledi.

İstanbul’da da kutlamalar yapıldı

İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan resepsiyon Başkonsolos Andrey Podelyshev’in konuşması ile başlandı. Podelyhev konuşmasında “9 Mayıs bizim için çok büyük bir zafer ve bayramdır, bugün sadece Rusya için değil eski SSCB ülkeleri için de kutsal bir savaştır. “ Podelyhev konuşmasının sonunda savaşta hayatını kaybeden kahramanlar adına konukları saygı duruşuna davet etti.

Ardından Anjelika Akbar başta olmak üzere ve Nina Adamadze, Alihan Sucu, Kazakistan opera sanatçısı Erlan Jandarbay ve tenor Akhmed Ahmedov sahne alması sonrası tiyatro oyunu oynandı. Bağımsız Cumhuriyetlerin Başkonsolların katıldığı resepsiyon 2.Dünya savaşı fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesiyle resepsiyon tamamlandı.

HEYBELİADA’DA ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile II. Dünya Savaşı’nda savaşan Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Estonya, Litvanya gibi ülkelerden de temsilciler yürüyüşe katılım sağladı. Kutlamaya, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunu temsilen Başkonsolos Yardımcısı Dmitry Evdokimov katıldı ve Rus Subayları Anıtı’na çiçek bıraktı.

“BURADA HERKES KENDİ ATALARINI ANIYOR”

Törene katılan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos’unu temsilen yardımcısı Evdokimov “Eski SSCB ülkeleri vatandaşları bugün buraya dedelerini, babalarını anmak için geliyor. Rusya’da ve eski SSCB’de 2. Dünya Savaşı’na Büyük Anavatan Savaşı diyoruz.”dedi. Yürüyüş ve törenin ardından Değirmenburnu Tabiat Parkı’nda piknik yapıldı ve Rus halk müzikleri çalındı. Çeşitli ülkelerden gruplar halk dansları da yaptı.