Yıldırım: İBB ile konuştuk, düzeltilecek

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camİi'nde kıldı. Binali Yıldırım namazın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, bir gazetecinin nasıl bir seçim kampanyası süreci yürüteceklerinin sorulması üzerine, "AK Parti teşkilatı İstanbul İl Başkanlığı seçim koordinasyon merkezi oluşturuldu. Seçim koordinasyon merkezi kampanyanın bütün boyutlarıyla sorumlusu olacak. Biz de o çerçevede kampanya çalışmalarını yürüteceğiz. Malum Ramazan ayındayız. Özellikle iftar programları, iftar sonrası programlar ve sahur olmak üzere 3 bölümde programları gerçekleştireceğiz. İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, onların toplantıları oluyor. O toplantılara katılıyoruz. Bazı günler iftarlarda rastgele evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor, onlara gidiyoruz. Bu şekilde vakit geçiyor sahuru buluyoruz. Sahuru da bir yerde yaptıktan sonra bir müddet istirahat ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Her Ramazan'ın sonunda bayram var biliyorsunuz. Bayramsız Ramazan düşünülemez. İnşallah Ramazan'ı tamamlayacağız, bayramı da idrak edeceğiz." dedi.



ANNELER GÜNÜ MESAJI



Yıldırım, Pazar günü anneler günü olduğunu belirterek, "Geçen hafta bana birisi 'bugün anneler günü' diye sormuştu. O anda aklımıza gelmedi dileklerimizi, mesajımızı vermiştik. Ziyanı yok bir gün değil, her gün anneler günüdür. Önümüzdeki Pazar günü değil mi? Bu sefer yanlış yapmıyorum?" diyerek gazetecilere anneler gününü sordu. Yıldırım ardından anneler gününü kutladı ve şehit annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.



BAHÇELİ İLE SEÇİM ÇALIŞMALARI



Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçime kadar İstanbul'da olacağı şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da daha ziyade kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir sonucu elde edeceğiz" dedi.



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI



Binali Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre önce yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Onda sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar ama hafif ticari araç ve benzeri araçlar hariç diye bir UKOME kararı olduğu için maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle. Düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi, ister hafif ticari araç veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak ve böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi pazartesi toplantısında da yine İstanbulluları ilgilendiren, AK Parti grubunun bazı teklifleri var. O teklifleri görüşecek" şeklinde konuştu.



SANDIKLARDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ



Yıldırım, "Sandıklarda görevli kamu görevlilerinin seçim sonucunu değiştirmeye yönelik nasıl bir girişimleri oldu? Bu konuda tespit var mı?' şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bir ara karar yayınlandı. Dolayısıyla o geniş kapsamlı kararda bütün bunlar görülecektir. Bu seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil. Aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklarda sonucu etkileyecek oy değişimidir. Bu var. Bunun dışında da büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 123 tanesinin 22 tanesi tamamen boş. Hiç oy falan yok, oy işlenmemiş. Geriye kanlan 101 tanesinin de çeteleler var, sayım sonuç tutanağı var. Ancak hiç bir imza yok. Dolayısıyla oradaki rakamlar doğru mudur, değil midir? Teyit edecek bir şey yok. Onları da üst üste topladığında 123 sayım sonuç tutanağı veya çetelenin toplamı 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy ne demektir? İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy kaydedilmemişse, sağlıklı kayıtlara geçmemişse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Bu hususu da dikkate aldığımız zaman hem kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması hem bu görevlilerin görev yaptığı sandıklarda büyükşehir belediyesine ait sayım sonuç tutanaklarının bu şekilde eksik olması, boş olması ikisi birleştirildiğinde burada açıkça seçimin sonuçlarını etkileyecek bir durum meydana çıkıyor."



SANATÇILARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI



Binali Yıldırım, sanatçıların sosyal medyadan paylaştıkları seçim desteği mesajlarının sorulması üzerine, "Kampanya süresince herkes görüşünü ortaya koyacak. Burası özgür bir ülke, demokratik bir ülke. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Bu eleştiri boyutunda da olabilir. Hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bundan bir beis yok. Ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" diye yanıt verdi.



KÜSKÜN SEÇMENLER



Yıldırım, küskün seçmenler için ne gibi bir çalışma yapacakları sorusuna ise, "Bu çalışmaların amacı kırgınların, küskünlerin, sandığa gitmeyenlerin ayağına gidip onlara kendimizi daha anlatacağız. Projelerimizi daha çok anlatacağız. Bu şekilde sandığa gitmelerini sağlayacağız. Sandığa gitmek demokrasinin gereği. İstanbul'da yaşayan bütün oy verecek hemşerilerimizin genç, kadın, erkek herkesin bu demokratik hakkı kullanmalarını biz önemsiyoruz" şeklinde yanıt verdi.