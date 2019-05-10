Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
AA
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 14:10

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Vali Doğan ile bir araya geldi.

[Haber görseli]

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Cumhuriyet İMECESİ

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