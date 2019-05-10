Üniversite iki resmi 'müstehcen' buldu: Sırt dekoltesi kapatılırsa sergiye alırız







Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek resim sergisi için öğrencilerin çizdiği iki eser Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından müstehcen bulunarak sergiden çıkarıldı. Üniversite, resimde sırtı görünen kadın figürlerinin sırtlarının kapatılması halinde sergiye kabul edileceğini söyledi.



egedebirgun.com‘dan Arda Özarda‘nın haberine göre, sansürlenen çalışmaların biri sırtı görünen iki figürün birbirine sarılması, diğeri de yine sırtı görünen bir kadın figüründen ibaret.

Denetlenen çalışmaların birinde kadın figürünün sırt dekoltesi kapatılırsa sergiye kabul edilebileceği söylendi. Daha önceki dönemlerde de denetlemenin olduğu fakat bu tarz bir sansür ya da yasakla karşılaşılmadığının da altı çizildi.

Müstehcen bulunan ve yasaklanan iki resim için öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na (SKS) itiraz dilekçesi yazarak resimlerin sergide yer alması gerektiğini savundu. Öğrenciler şimdi yanıt bekliyor.