YSK, sandık kurulu listelerini ilk kez siyasi partilere dağıtacak

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. YSK'nin belirlediği esaslara göre;İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

Siyasi partiler

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit edilmeyecek. 31 Mart seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Adaylar

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacaklar. Ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanların bu seçime de katılabilecekler. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

Seçmen listesi

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart seçim için uygulanan esasların aynen uygulanacak. 31 Mart'ta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

"Oy kullanamaz" şerhi

31 Mart'ta yapılan seçimden sonra ortaya çıkan silah altında bulunan erler ve askeri öğrenciler, cezaevinde hükümlü bulunanlar, kısıtlı ve kamu hizmetinden yasaklı olan seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek. İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, cezaevinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhinin düşülecek.

Sandık kurulları

Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanları, kamu görevlilerinden belirlenecek. Bu isimler mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından tespit edilecek. Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesi de kamu görevlilerinden belirlenecek. Mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılacak.

İlk kez verilecek

Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilecek, Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi daha önce siyasi partilere verilmiyordu.

Seçim takvimi

Seçim takvimi, seçimi yönetecek olan İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanacak. 23 Haziran yapılacak olan seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 31 Mart seçimi ile aynı olacak. 31 Mart seçimde sandık kurullarına üye veren partiler İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek.