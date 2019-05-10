ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 1 yaralı, gözaltılar var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan 9. Onur Yürüyüşü'nü yasaklandığını açıklamıştı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması yürüyüşün gerçekleştirileceğini açıklayarak Twitter'da #ODTÜyeRenkVer etiketiyle çağrı yapmıştı.

Yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs, polis ablukasına alındı. Abluka üzerine kampüsün çeşitli yerlerine dağılarak eylemi sürdüren öğrencilere polis müdahale etti.

Öğrenciler bugün Onur Yürüyüş'ü için toplanmaya başladıkları sırada polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci göz altına alındı.

Polis ekiplerinin çok sayıda öğrenciyi "Dik dik bakıyor" diyerek gözaltına aldığı iddia edildi.

1 ÖĞRENCİ PLASTİK MERMİYLE BAŞINDAN YARALANDI

Mühendislik binası önünde açıklama okumak isteyen öğrencilere, polis biber gazı ile müdahale etti. Saldırıda 17'den fazla öğrenci gözaltına alındı 1 öğrenci de polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü araştırma görevlisi Mehmet Mutlu'nun da gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanlardan bir kısmının ifadeleri alındıktan ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Akademisyene saldıran, darp eden, haksız yere gözaltına alan rektörün de zihniyetin de KARŞISINDAYIZ.#ODTÜyeRenkVer pic.twitter.com/ce9qVP60ju — ODTÜ LGBTİ+ 🌈 (@odtulgbti) May 10, 2019

'BU ÖFKE VE KİN SADECE BİR MEMURUN DAVRANIŞI OLAMAZ'

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu öğrencilere yönelik polis saldırısına ilişkin, ''Onur Yürüyüşü'nde güvenlik güçlerinin bu öfke ve kini sadece bir memurun davranışı olamaz. AKP hükümetinin sahip olduğu devletin yukarıdan aşağıya örgütlediği, telkin ettiği ve cezasızlıkla ödüllendirdiği sistematik ve rutin şiddetin görünen halidir'' paylaşımında bulundu.