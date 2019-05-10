ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan 9. Onur Yürüyüşü'nü yasaklandığını açıklamıştı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması yürüyüşün gerçekleştirileceğini açıklayarak Twitter'da #ODTÜyeRenkVer etiketiyle çağrı yapmıştı.

Yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs, polis ablukasına alındı. Abluka üzerine kampüsün çeşitli yerlerine dağılarak eylemi sürdüren öğrencilere polis müdahale etti.

Öğrenciler bugün Onur Yürüyüş'ü için toplanmaya başladıkları sırada polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci göz altına alındı.

Polis ekiplerinin çok sayıda öğrenciyi "Dik dik bakıyor" diyerek gözaltına aldığı iddia edildi.

1 ÖĞRENCİ PLASTİK MERMİYLE BAŞINDAN YARALANDI

Mühendislik binası önünde açıklama okumak isteyen öğrencilere, polis biber gazı ile müdahale etti. Saldırıda 17'den fazla öğrenci gözaltına alındı 1 öğrenci de polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü araştırma görevlisi Mehmet Mutlu'nun da gözaltına alındığını bildirdi.