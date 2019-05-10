Haluk Levent duyurdu: Twitter'dan AHBAP'a büyük destek!

AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent destek haberini şu paylaşımla duyurdu:

''Bomba ! Bomba bir haberim var dostlarım! Sağolsun @jack !! 15 Mayıs günü yatıracağımız AHBAP burslarının parası bu kez @Twitter tarafından sağlanıyor. @ahbapplatformu nu beğendiklerini ilettiler. Bu gurur tüm AHBAP’ların!''