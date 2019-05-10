Haluk Levent duyurdu: Twitter'dan AHBAP'a büyük destek!

AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent destek haberini şu paylaşımla duyurdu:
''Bomba ! Bomba bir haberim var dostlarım! Sağolsun @jack !! 15 Mayıs günü yatıracağımız AHBAP burslarının parası bu kez @Twitter tarafından sağlanıyor. @ahbapplatformu nu beğendiklerini ilettiler. Bu gurur tüm AHBAP’ların!''
Bomba !— Haluk Levent (@haluk_levent) May 10, 2019
Bomba bir haberim var dostlarım!
Sağolsun @jack !!
15 Mayıs günü yatıracağımız AHBAP burslarının parası bu kez @Twitter tarafından sağlanıyor.@ahbapplatformu nu beğendiklerini ilettiler.
Bu gurur tüm AHBAP’ların!
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