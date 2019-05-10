Yedikule Göğüs’ün, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanması talebi reddedildi

Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından olan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları hastanelerinin, makul bir gerekçe gösterilmeden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanma girişimine tepki gösterdi. Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından olan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları hastanelerinin, makul bir gerekçe gösterilmeden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanma girişimine tepki gösterdi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dün bir araya gelen hastane çalışanları, Yedikule’nin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanmasına tepki göstererek, “İstanbulun Nefesi Yedikule Hastanesi”, “Tüm Dünyaya Örnek İken Sıradanlaşma Niye” yazılı dövizler taşıdı. Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi Uzm. Dr. Murat Kıyık, “Bugün burada toplanma amacımız ülkemizin sayılı hastanelerinden biri olan hastanemizin hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak içindi. Gece aldığımız müjde ile bu talihsiz girişimine Bakanlığımızın ‘dur’ dediğini ve bağlanmanın olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız” diye konuştu.





Yedikule gibi bir marka değerinin oluşmasının 70 yıllık bir zamanı aldığını vurgulayan Kıyık, “Hastanemiz de pek çok sebepten dolayı bir başka hastaneye bağlanmayacak kadar özgün bir durumdadır” dedi.