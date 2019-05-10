Akit TV, Kılıçdaroğlu’na 25 bin TL ödeyecek

Akit TV’de 21 Aralık 2016’daki Ana Haber Bülteni’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir haber yayımlandı. Haberde, Kılıçdaroğlu hakkında “PKK’li”, “Vatan haini”, “Terör eylemleri talimatının kaynağı”, “Kandil’in sözcüsü”, “Tescilli şerefsiz”, “Tecsilli hainler” gibi hakaret içeren sözler kullanıldı.



CHP liderinin avukatı Celal Çelik, “kişilik haklarına zarar verdiği ve kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığı” gerekçesiyle Akit TV hakkında 50 bin TL tazminat davası açtı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki karar duruş masında yargıç Yunuf Menteş, Akit TV’yi Kılıçdaroğlu’na 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Akit TV, bu cezayı 21 Aralık 2016’dan itibaren işletilecek faizini de ödemek zorunda.