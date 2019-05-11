14 yaşındaki Tuana yatağında ölü bulundu

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Polis ekiplerinin incelemesinden sonra Tuana Şerbetçioğlu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Baba Muhsin Şerbetçioğlu, kızının kalp hastası olduğunu söyledi.

Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Atlas Sitesi'nde oturan Muhsin ve Şenay Şerbetçioğlu çifti, sabah kahvaltısını hazırladıktan sonra 9'uncu sınıf öğrencisi kızları Tuana Şerbetçioğlu'nu uyandırmak istedi. Seslenmelerine rağmen cevap alamayan anne baba, Tuana'nın odasında girdi. Kızlarının hareketsiz yattığını gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Tuana Şerbetçioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kızının öldüğünü öğrenen anne Şenay Şerbetçioğlu, gözyaşları döktü.

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