İlhan Koman heykeli 3 yıl sonra yerine konuldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden yerine konulan heykelin açılışını birlikte yaptı.



Törenin açılış konuşması yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İlhan Koman'ın eserinin yeniden Seğmenler Parkı'na dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e desteklerinden dolayı teşekkür eden ve plaket sunan Candan, "Bu güzel etkinlik 25 yıldır hasret olduğumuz bir tabloyu da bizlere gösterdi. Büyükşehir Belediyemiz ile Çankaya Belediyemiz Ankara'nın yeniden hak ettiği değere kavuşması için bir arada, bu anlamlı etkinlikte buluştu" dedi.

Candan'ın ardından konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de böylesine güzel bir etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi olarak Başkent Ankara'nın değerlerine her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Taşdelen, "’Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğiz. O’nun mirası Başkent Ankara'ya her zaman sahip çıkacağız. Hem Ankara'da hem de Türkiye'de her şey çok güzel olacak" diye konuştu.



Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yıllar içinde Başkentin hafızası konumundaki eserlerin yok edildiğine dikkat çekerek, "Başkentimizin hafızasını her anlamda yeniden ortaya çıkaracağız. Uygar Başkentlerde olduğu gibi Ankara da kültürün sanatın, turizmin başkenti olacak" dedi. Heykelin yeniden Seğmenler'e dönüşünde emeği geçenleri kutlayan Yavaş, el ele Başkentin değerlerini yeniden yükselteceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mimarlar Odası ile birlikte heykelin yeniden açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, çello ve keman sanatçıları popüler klasik müzik eserlerini seslendirerek katıldı.