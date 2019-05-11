Yarışmayı düzenleme amaçlarının, umudun insanda olduğunu anımsatmak, emek için üretmek ve memleketimizin güzelliklerinin yağmalanmasına göz yummamak olduğunun altını çizen Sosyalist Liseliler, “Emek, Umut, Memleket” konularını dört farklı kategoride değerlendirecek. Bu kategoriler; şiir, hikaye, karikatür ve fotoğraf şeklinde olacak. ‘Emek, Umut, Memleket için Liseliler Üretiyor’ yarışmasının katılım kurallarını ve eserlerin hangi çerçevede oluşturulacağını açıklayan Sosyalist Liseliler, yarışmaya katılacak olanların şiir, hikaye, karikatür ve fotoğraflarının daha önce yayımlanmamış olması gerektiğini söyledi.
Başvuruda bulunmak isteyen yarışmacıların, [email protected] adresine mail atılması gerekiyor. Son başvuru tarihi 3 Haziran olan yarışma için yapılan açıklamada, “Şiir ve hikaye dalında başvuracaklar, kısa bir özgeçmiş ile beraber yapıtlarını 3 nüsha olarak göndermelidir. Karikatür alanında yarışacak olanlar için çizim tekniği serbesttir. Bilgisayar ortamında hazırlanan karikatürlerin çıktılarında çizerin ıslak imzası bulunmalıdır. Fotoğraf alanında yarışacakların ise herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmadığı herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilemez” denildi. Başvuruda bulunmak isteyen yarışmacıların, [email protected] adresine mail atılması gerekiyor.