Yarışmayı düzenleme amaçlarının, umudun insanda olduğunu anımsatmak, emek için üretmek ve memleketimizin güzelliklerinin yağmalanmasına göz yummamak olduğunun altını çizen Sosyalist Liseliler, “Emek, Umut, Memleket” konularını dört farklı kategoride değerlendirecek. Bu kategoriler; şiir, hikaye, karikatür ve fotoğraf şeklinde olacak. ‘Emek, Umut, Memleket için Liseliler Üretiyor’ yarışmasının katılım kurallarını ve eserlerin hangi çerçevede oluşturulacağını açıklayan Sosyalist Liseliler, yarışmaya katılacak olanların şiir, hikaye, karikatür ve fotoğraflarının daha önce yayımlanmamış olması gerektiğini söyledi.