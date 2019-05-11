Dopdolu Cumhuriyet Pazar

Mısra Öz, Çorlu tren katliamında yitirdiği oğlunun ardından kurduğu Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği’yle hayata tutundu. Öz, Arda'sız ilk Anneler Günü'nü Hilal Köse'ye anlattı.

Mustafa K. Erdemol, İngilizlere damak tadı armağan eden şef Mazlum Demir ile konuştu.

Hamdi Yücel Gürsoy, Yücelen Otel’in aydınlanma çınarlarına uzanan hikâyesini Miyase İlknur'a anlattı: Akyaka ve ben öksüz kaldık...

Figen Atalay, annelerin çocuk yetiştirirken yaşadığı kaygıyı mercek altına alıyor: Paşa mı olsun birey mi?

‘Sokrat, Gizli Çekmece’ye girse!’ Sahici olmak, yaşamdan süzerek biriktirdiklerini herhangi bir süsleme yapmadan sunabilmek en büyük arzusudur yazarın... Enver Aysever Kurşunkalem yazılarıyla Cumhuriyet Pazar'da...