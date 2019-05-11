'Nerede O Eski Ramazanlar?' diye sordu, bakın ne paylaştı?

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından videolu olarak yaptığı 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıyla sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Karamollaoğlu, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı.

Videodaki bazı sebze fiyatları şu şekilde:

10 Mayıs 2018 kuru soğan 1,98 - 10 Mayıs 2019 kuru soğan 6,81

10 Mayıs 2018 lahana 1,65 - 10 Mayıs 2019 lahana 5,14

10 Mayıs 2018 patates 1,99 - 10 Mayıs 2019 patates 5,98

10 Mayıs 2018 sivribiber 2,77 - 10 Mayıs 2019 sivribiber 7,38

'Nerede O Eski Ramazanlar' diye başlayan video 'Belki de Gelecekte' diye sona erdi.