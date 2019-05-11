Yeniçağ Gazetesi Yazarı Demirağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili 6 gözaltı

Ankara'da, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın, evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 19:19

[Haber görseli]Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

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Yavuz Selim Demirağ

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