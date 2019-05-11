Yeniçağ Gazetesi Yazarı Demirağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili 6 gözaltı

Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren 6 kişinin yakalandığı belirtildi.