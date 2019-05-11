Şişli'de yayaların arasına dalıp polisten kaçan sürücü yakalandı

Esentepe, Büyükdere caddesinde 10 Mayıs'ta meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadının arasına hızla gelen bir otomobil daldı. Araç diğer kadınları sıyırdıktan sonra en sondan gelen kadına hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce havalanarak takla attıktan sonra yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNİN ÜZERİNE ARACI SÜREREK KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Sürücü kendisine araçtan indirmek isteyen trafik polislerinin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçtı. Sürücünün kaçma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan sürücünün izi kısa sürede bulundu. Şüpheli işyerinde sivil trafik polisleri tarafından gözaltına alındı. Şoför S.H., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirildi.

705 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye "görevli memurun uyarı işaretleri uymamak" suçundan 235 TL, "Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek" suçundan 235 TL, "Yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak" gerekçesinden ise 235 TL olmak üzere toplam 705 TL para cezası kesildi.

ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Trafik magandası sürücü daha sonra yaralamalı kazaya karıştığı için adli işlem yapılmak üzere Şişli Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin aracı ise otoparka çekildi.