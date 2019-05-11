FETÖ şüphelisi eski ÖSYM Başkanı’nın işaret ettiği ‘önemli isimler’ ifade tutanağına girmedi

FETÖ’den gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’i bir grup AKP’li milletvekilinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ziyaret etmek istediği ortaya çıktı. Emniyet’in izin vermemesi nedeniyle milletvekillerinin buradan ayrıldığı belirtildi. Diğer yandan Demir’in ifadesinde, o dönem yaptığı bazı uygulamalarla ilgili dönemin siyasilerine işaret ettiği, ancak bu bölümlerin sorgu tutanağından çıkarıldığı bildirildi.

Demir, FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019’da gözaltına alındı. Bu gözaltı, iktidar cephesinde rahatsızlık yarattı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3-4 AKP’li vekil, gözaltı sırasında Demir’i ziyaret etmek üzere Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada Demir’le görüşmek istediklerini söyleyen AKP’li vekillere, Emniyet’ten ‘ret’ yanıtı verildi. Bunun üzerine AKP’liler Emniyet’ten ayrıldı.



Siyasiler ayıklandı



Demir’in Emniyet’teki sorgusuyla ilgili de çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Buna göre Demir’e, kopya çekilen 2010 KPSS sınavına ilişkin delil olarak saklanan soru kitapçıklarını neden imha ettiği ve kurumdaki FETÖ’cü personelle neden çalışmayı sürdürdüğü soruldu. İddiaya göre Demir bu soruya o dönemin siyasetçilerini işaret ederek yanıt verdi. Ancak sorgu sırasında bu bölümler tutanaktan çıkarıldı. Demir, soruların sızdırıldığı tespit edildiği halde 2012 KPSS sınavının neden iptal edilmediği sorusuna karşılık da önemli bir ismi işaret ederek, “Sordum, iptal edilmesin yanıtı alınca iptal etmedik” dedi. Ancak bu bölümler ifade tutanağına yazılmadı. Demir’in sorgu zaptında bu bölüme ilişkin ifadesi sadece şöyle yer aldı: “2012 KPSS sınav sorularının USB’ye kopyalanarak Diyarbakır’a gönderildiğini tespit ettik. Bu sınava yaklaşık 1 milyon 400 bin aday katılmıştı. Ancak sızmanın lokal olduğunu, (Diyarbakır ile) sınırlı kaldığını tespit ettiğimiz için sınav iptal edilmedi. Soru kitapçıklarının, matbaadan soru kitapçığı oluşumundan hemen sonra bir USB’ye kaydedildiği ve Diyarbakır’a giden kutuların altına iliştirildiği kanaatindeyim.”