İzmir'de ‘Demokrasi Nöbeti’ büyüyor

Önceki akşam gerçekleştirilen 5. gün nöbetine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız da katıldı.



İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, estekleri nedeniyle belediye başkanları ve örgüt temsilcilerine teşekkür etti.





İstanbul’a avukat çıkarması



Öte yandan, İzmir Barosu’nun, YSK’nin yenileme kararı verdiği İstanbul seçimlerinde sandık oyunlarına izin vermemek amacıyla başlattığı kampanyaya yüzlerce üye avukat destek verdi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Yerel seçimlerde İzmir’de görev yapan meslektaşlarımızla bu kez İstanbul’daki yurttaşlarımızın iradesini ve demokrasiyi korumak için yola çıkıyoruz” dedi. Yücel, üye avukatlara gönüllü olmaları yönünde yaptığı çağrıya yarım günde 150 başvuru geldiğini belirterek, YSK üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.