Tunceli'de 1 asker şehit oldu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pülümür ilçesi kırsalında PKK'li teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit oldu.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı. Kırıkkale Bahçelievler Mahallesindeki evine Türk bayrakları asıldı.