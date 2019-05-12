Bülent Arınç'tan İstanbul mesajı: Başarılı olmazsak, bundan sonra da olamayız

AKP Manisa İl Başkanlığı tarafından Muradiye Sosyal Tesisler'de iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Bülent Arınç bir konuşma yaptı.

Bülent Arınç, "Türkiye’de seçimler gelip geçiyor. Bakın önümüzde daha 4,5 yıl seçim yok derken, İstanbul’da yeni bir seçim önümüze geldi. Demek ki her an bir seçime hazırlanmalıyız. Şimdi önümüzde 23 Haziran’da bir İstanbul seçimi var. Bu İstanbul seçimini inşallah kazanacağız. Ben böyle görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı şöyle miydi, böyle miydi diyerek verilen kararları tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve bu kararlar kesindir, üzerinde de hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Anayasa böyle. Bizler ne yapacağız. Genel başkanlarımızın yaptığı gibi kollarımızı sıvayacağız. Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz. Ben eminim ki böylesine 3-5 oy oranı farkıyla kaybedilmiş İstanbul’u, bu kez en az 3-5 fark oy farkıyla kazanacak noktaya gelmeliyiz. Bu da hepimize ders olmalı. İstanbul seçimlerinde başarılı olmazsak, bundan sonra da olamayız, eğer başarılı olursak bundan sonra başarılı oluruz. Ona göre çalışmalıyız. Ona göre gayret etmeliyiz.” diye konuştu.