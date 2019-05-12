Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'dan çok sert Anneler Günü mesajı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Kızının ölümünün cinayet olduğunu söyleyen baba Şaban Vatan, AKP'li Nurettin Canikli'nin cinayeti örtbas ettiğini iddia etti.

Vatan'ın paylaşımları şöyle:

"Olayın savcıları, emniyet örtbasçıları, siyasi örtbasçılar, yarın anneler günü. Bu yaptığınız alçaklığını mabalını Allah sizlere inşallah ağır yaşatacak. Acılı dünyası kararmış üzerine bir de iftira atılmış annenin ahı size ağır vuracak inşallah. Rabia Naz hayaller kuracaktı. Annesine sürprizler hayali kuracaktı. Yarın en güzel çiçeklerden, uğur böcekli süslü çiçeklerden alacaktı Rabia Naz annesine. Özel mektup yazacaktı annesine, dünyanın en güzel sözlerini yazacaktı güzel yüreğinden. Akşam olunca gözleri parıldayarak gamzelerini göstererek 'Annem, iyi ki benim annem' diyecekti Rabia Naz. Siz ne yaptınız alçak kişilikler. O anneye siyahlar bıraktınız. Yarın çocuklarınızla eşlerinize nasıl hediyeler alacaksınız. Aklınıza Atika Vatan gelecek mi vicdansızlar. Canikli'nin haram paralarını helal rızıklarınıza bulaştırdınız.

Kirli, kanlı paralarla mı eşlerinize hediyeler alacaksınız. Allah sizlere yaşatır inşallah merak etmeyin. Giresun Emniyeti, Eynesil Emniyeti, olayın savcıları... Nurettin Canikli ve yandaş örtbasçıları. Sabri Öztürk, Cemal Öztürk"