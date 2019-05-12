Survivor’da kavga çıktı: ‘Atarım seni suya’!

Survivor 2019’da son bölümde dokunulmazlık oyunun da heyecan yine doruğa çıktı. Dominik’te kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Pazar günü yapılacak ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkacak. Yarışma sırasında yaşanan tartışma ise tüm galibiyetleri gölgede bıraktı. Programın başladığı günden beri yakın arkadaş olan ancak son dönemde aralarında soğuk rüzgarlar esen Atakan ve Yusuf arasında sinirler yine gerildi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te yeni bir dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Survivor’daki ölüm kalım mücadeleniz bu parkurda başlayacak.

Emre: Ya dokunulmazlığı kazancağı ya da potaya kalacağız. Diğer oyunları kazanmak çok güzel ama bu oyunu kazanmayınca bir anlamı olmuyor.

Bora: Psikolojik ve performans olarak bir adım daha öne geçen siyah takımla karşı karşıyayız. Bir tık da rahatız bu hafta çünkü Türk yarışmacı veda etmeyecek yenilsek dahi ama yine de kazanmak için her şeyi yapacağız.

Survivor dokunulmazlık oyununu Beyaz takım kazandı.

BEYAZ TAKIM: 10 – SİYAH TAKIM: 9

SURVİVOR’DA YUSUF İLE ATAKAN TARTIŞTI

Survivor’da dokunulmazlık oyunu kadar Atakan ile Yusuf arasında yaşanan tartışma da damga vurdu. Oynadığı dokunulmazlık oyununu kaybeden Atakan arkadaşlarına çıkışınca Yusuf’tan tepki gördü. Arasında sinirlerin gerildiği ortamda Atakan, Yusuf’a ‘Atarım seni suya’ diye karşılık verdi.

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Seda: Erzak oyununu kaybettik, üzgünüz. Kazandığımızda kendimizi daha güvende ve zinde hissetme imkanımız oluyor.

Dalaka: Takımımız çabuk demorilize oluyor. Bench’te takım arkadaşlarına destek vermeyen birileri gördüğümde çok sinirleniyor. Bunu Atakan çok fazla yapıyor, ona bunu sürekli söylüyorum. Emre de öyle durumda. Yusuf da fakat onlar da değil, kendini bu açından düzelti. (Medyaradar)