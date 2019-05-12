Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan Binali Yıldırım'a tepki

AKİT yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 14:27

[Haber görseli]Abdurrahman Dilipak Twitter hesabından Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın bir videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Dilipak; Binali Yıldırım'ın, "Seçim kampanyalarında söylenenlerle seçimi kazandıktan sonraki söylemler hiçbir zaman aynı olmaz" ifadelerinin yer aldığı videoyu, "Bize özü sözü eveli ahiri bir olan söz verdiğinde sözünde duran politikacılar. Hakikat uğruna can feda diyenler gerek ama reel politik böyleymiş. Ben Özakman bu oyunda yokum. Özümüz sözümüz bir olunca kazanacağız" notuyla paylaştı.

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Abdurrahman Dilipak, Binali Yıldırım

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