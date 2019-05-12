AKP’den 60 milyon lira borç kalmış

Gönenç, “Konu AKP, CHP ya da MHP olması değil. Bu ilçede yaşayanların paralarının nedereye gittiğini bilmeye hakkı var. Halkımızı bilgilendirmek de bizim görevimiz” dedi.

Özkan Gönenç, AKP’den devraldığı Enez Belediyesi’nin borçlarını, alacaklarını ve İller Bankası kredi borçlarını yurttaşlarla paylaştı. Devralınan toplam borçların 26 milyon 923 bin 383 lira 43 kuruş olduğu belirtilirken, İller Bankası kredi borcunun toplam 33 milyon 449 bin 437 lira 87 kuruş olduğu kaydetti. Devralınan alacakların ise toplam 12 milyon 266 bin 898 lira 17 kuruş olduğu aktarıldı. Belediyenin mali durumunu paylaşan Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç, “Konu; AKP, CHP, MHP olması değil. Bu ilçede yaşayanların paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı var. Biz bunu şeffaf belediyecilik adına paylaştık. Yeni seçilmiş bir belediye olarak mali giderleri ve alacakların toplamını göstermek bizim için önemli. Halkımızı bilgilendirmek de bizim görevimiz” diye konuştu. Enez Belediyesi’nde çalışmadan maaş alan bir işçinin bile bulunmayacağını söyleyen Gönenç, “Şeffaf ve hesap verebilen bir belediye olmak adına çalışıyoruz. Her devralınan belediyede olduğu gibi işe gelmeden maaş alan biri vardı. Bu sebepten işten çıkarıldı. Bir de seçime 10 gün kala deneme süreci için alınanlar vardı. Onlar da işten ayrıldı. Bizim belediyemizde çalışmayan işçi olmayacak” diye konuştu.