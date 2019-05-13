Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.