Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 07:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Cumhuriyet İMECESİ

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