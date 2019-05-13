8 ilde FETÖ operasyonu: 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 46 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlğünde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.." ifadeleri yer aldı.