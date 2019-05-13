4'ü Türk 10 denizciye mezar olan M/T MAESTRO İstanbul Boğazı'nda durduruldu

21 Ocak 2019 tarihinde Kerç Boğazı açıklarında, emniyetsiz bir şekilde limbo yaparken alev alan iki LPG gemisinden M/T MAESTRO, sökülmek amacıyla Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesine doğru seyrederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda durdurularak Haydarpaşa'ya demirletildi.

Yaşamını yitiren Türk denizci ailelerinin avukatları tarafından gemide inceleme yapmak amacıyla, İstanbul mahkemelerine yaptıkları başvuru sonucu, M/T MAESTRO isimli LPG gemisinde pazartesi Hakim gözetiminde inceleme yapılacağı kaydedildi.

Deniz Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; İstanbul merkezli Türk armatörlük firması MILENYUM SHIPPING'in mülkiyetinde bulunan her iki LPG gemisinden M/T CANDY, yabancı bir şirkete satılırken, M/T MAESTRO'nun ise, gemi armatörü tarafından sökülmek amacıyla Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesinde bir şirkete satıldığı belirtildi.

2015 yılında ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kara listeye alınan MILENYUM SHIPPING'in mülkiyetinde bulunan MAESTRO VE VENICE (CANDY) isimli LPG gemilerinin, 22 Kasım 2018 tarihinde, ABD'nin uyguladığı ambargo altında bulunan Suriye'ye petrol ve türevi ürünler gönderen OFAC'ın yaptırım uygulanan gemiler listesinde de yer aldığı ortaya çıktı.

8 Mart 2015 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)'nin yayınladığı ambargo listesinde yer alan İstanbul merkezli Milenyum Shipping'in sahibi konumunda Türk vatandaşları Mustafa Aydın, Erkan Düzgören, Serkan Düzgören ve Ufuk Kenar'ın isimleri yer alırken, Suriye ayağında ise Lazkiye merkezli Abdulkarim Group'un yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan M/T MAESTRO isimli LPG gemisinin bayrak devleti Tanzanya Denizcilik İdaresi'nin gemide inceleme yapmadığı ve kaza bölgesinde gemilere çıkmadığı halde hazırladığı raporda, gemi sahibi ve donatanının hiç bir kusuru olmadığı belirtildiği kaydedildi.

21 Ocak 2019 tarihinde Kerç Boğazı açıklarında emniyetsiz bir şekilde limbo yapılırken meydana gelen katliam gibi deniz kazasında, iki gemide bulunan 32 mürettebattan 4'ü Türk 10 mürettebat hayatını kaybederken, 4'ü yine Türk vatandaşı 6'si Hindistan vatandaşı toplam 10 gemicinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre; kayıp denizcilerinin naaşlarının halen bulunmadığı ifade edildi.