13 yaşındaki çocukla yarı çıplak basılan zanlı için mahkemeden şoke eden karar

Beylikdüzü'nde 10 Mayıs Cuma akşamı saat 22.30 sıralarında devriye atan polis ekipleri, Kavaklı Mahallesi Aktoprak Caddesi'nde park halindeki bir araçtan şüphelenerek arama yaptı. Polis, el feneriyle yaklaştığı otomobilden yarı çıplak iki kişiyi indirdi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUYORMUŞ!

Yarı çıplak olan şahıslardan birinin 13 yaşındaki H., diğerinin ise 27 yaşındaki Tolga K. olduğu belirlendi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, yapılan ön inceleme ve sorguda Tolga K.'nın, H.'ye cinsel istismarda bulunduğu anlaşılınca ikili emniyete götürüldü.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESABINDAN İRTİBATA GEÇMİŞ

Emniyet’te yapılan inceleme sonucu Tolga K.'nın açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşındaki erkek çocuğu ile irtibata geçtiği belirlendi. Bir süre 13 yaşındaki çocukla sohbet eden Tolga K.’nın ardından aracına alarak çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen çocuğun uzman eşliğinde alınan ifadesinde; Tolga K.'nın kendisini Murat ismiyle tanıttığını söylediği öğrenildi. Mağdur çocuğun “Yaklaşık 15 gün önce sahte sosyal medya hesabından benimle iletişime geçti. Önce evinde buluştuk. Ardından olay günü beni evimin yakınlarından arabayla aldı...(İfadenin bu kısmını yayınlamıyoruz) Ardından da polisler geldi. Bana kendisini Murat olarak tanıtan ve bu olayları yaşadığım kişiden şikayetçiyim” dediği ortaya çıktı.

POLİS YAKALADI ADLİYE SERBEST BIRAKTI

Emniyet’te susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Tolga K. adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerin ardından Tolga K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin şahsı serbest bırakma gerekçesi ise öğrenilemedi.

13 yaşında olan ve ailesinin yanından alınan çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine teslim edildi.