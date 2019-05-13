Zafer Arapkirli’nin RS FM’deki programına beş gün yayın durdurma cezası

Zafer Arapkirli Twitter hesabından yaptığı ‘KAPALIYIZ’ başlıklı duyuruda “RTÜK’ün aldığı beş günlük yayın durdurma kararı nedeniyle Seyr-i Sabah’ı beş gün süre ile yapamıyoruz. 20 Mayıs’ta görüşmek üzere” dedi.

Arapkirli programında gazetelerin manşetlerini inceliyor, gündeme dair sıcak konuları tartışıyor; aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de olduğu program konuklarıyla sohbet de ediyor.

CHP 26. Dönem Milletvekili - Gazeteci Barış Yarkadaş, RTÜK'ün RS FM'e verdiği cezanın meşru olmadığını söyledi.

"RTÜK, iktidarın kılıcını bu kez Gezi'ye salladı ve muhalif yayınlara gözdağı verdi" diyen Yarkadaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yarkadaş'ın tweetleri şöyle:

"RTÜK, RS FM olarak da bilinen Radyo Sputnik'te Zafer Arapkirli 'nin yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Seyr-i Sabah programına çok ağır ve haksız bir ceza verdi. RTÜK, programı beş gün süreyle durdurdu. Beş gün boyunca yayın saatinde belgesel yayımlanacak.

Kararın gerekçesini merak ettiğim için RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı aradım. CHP'nin RTÜK'teki temsilcilerinden olan Taşçı, diğer üye ve meslek büyüğümüz İsmet Demirdöğen'le birlikte verilen cezaya itiraz ettiklerini ve şerh düştüklerini söyledi. Cezanın gerekçesi ise korkutucu:

İlhan Taşçı'dan edindiğim bilgiye göre, RTÜK, Arapkirli'nin Gezi'de katledilen Abdullah Cömert ile Berkin Elvan'a uygulanan polis şiddetini eleştirmesini "terör eyleminin amacına fayda sağlamak" gibi saçma ve hukuksuz bir gerekçeyle cezalandırmış! Bitmedi; dahası da var:

RTÜK, Cömert ve Elvan'ın öldürülme biçimini anlatmayı da suç saymış. Yayını beş gün durduran RTÜK, radyoya reklam gelirinin yüzde beşinden kesinti yapılma cezası da vermiş. Yayın dünyasında 5 + 5 olarak bilinen bu uygulama, cezanın üst sınırı!

RS FM meşru olmayan bir ceza aldı.

RTÜK, bir kere Gezi Direnişi'ni tamamen keyfi ve siyasi saiklerle, 'terör' kapsamına alıyor... Gezi'de yaşanan polis şiddetini eleştirmeyi de adeta SUÇ haline getiriyor. İktidarın RTÜK'teki kılıcı haline gelen AKP'li ve MHP'li üyelerin bu tavrı, hukuksuzluğun son örneğidir.

RS FM'e seçim öncesi verilen bu ceza, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen ve halkın sesini duyurmaya çalışan gerçek TV ile radyolara gözdağıdır. RTÜK, AKP ve MHP'nin kılıcını sallamaya devam etse de Gezi'nin yaydığı umut bize bir kez daha #HerşeyÇokGüzelOlacak dedirtiyor."