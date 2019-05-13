Ünlü futbolcuya suçlama: ‘Beni hamile bırakıp kaçtı’

Milan ve İnter gibi dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan Sulley Muntari’nin geçtiğimiz sezonun başında Yeni Malatyaspor’a transfer olan ve yakın zaman önce Belarus ekibi Dinamo Mink’e imza atan 26 yaşındaki kardeşi Sulley Muniru hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

“BENİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKIP KAÇTI”

Sözcü'nün haberine göre; Ortaköy’de bir gece kulübünde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Tanja Kıran, “Sulley’le geçen Eylül ayında tanıştık ve çıkmaya başladık. Sürekli Malatya’dan benim için İstanbul’a gelmeye başladı. Benimle sürekli evlenmek istediğini söyledi. Ben hamile kalınca çocuğu aldırmak için baskı yaptı. Ayrıca beni tehdit etti. Çok ısrar edince çocuğu aldırdım ama beni yüzüstü bırakıp kaçtı. Çok zor ve acı günler yaşadım. Umutlarımı çaldı, karşıma çıksa suratına tükürürüm” ifadelerini kullandı. Muniru’ni çıkan bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.