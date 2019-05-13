Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ChP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun eşlik etti.

Ziyaret zonrası Akşener açıklama yaptı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

-Biliyorsunuz bizim adayımız yok. İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Kazanma yönünde çalışma yapacağız.

Bahçeli sorusu

Yıllarca bebek katili dediği teröriste birden bire 'Öcalan' dedi. Bir sonraki adımı sanıyorum 'Sayın Öcalan' olacak.

-Bizim Kandil ile anlaşma imzaladığımız iddia edilmişti. Bugün görüyoruz ki Kandille kim ortak.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

YSK'nin İstanbul başvurularıyla ilgili yeni kararı

-Yanlışlığı bir karar olarak önümüze koyuyorlar, kabul etmiyoruz.

- YSK, kendisini reddeden bir kurum. Sandık aynı, seçmen aynı, 4 pusulayı aynı zarfa koyuyorlar. YSK birisini doğru bulmuyorum diyor.

-YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk. 'Seçim sandıklarında yanlışlık vardı' diyorlar. Buna ilkokul çocuğu bile inanmaz. İstanbul'u alacağız. İstanbullunun vicdanına güveniyorum. Bu kadar haksızlık yapılamaz.

-Erdoğan elimizde görüntüler var dedi. O hırsız o görüntüleri versin bakalım. İzleyelim kimmiş hırsız. Milli iradeye hırsızlık vardır. Kendisine çağrıda bulunuyorum. Oyların çalındığı görüntüler var diyorsun. Bunu açıkla. Açıklamazsan seni Türk milletine emanet ediyorum.