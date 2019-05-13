Oyuncu Elçin Sangu'dan seçim uyarısı: Herkes kontrol etsin

YSK'nin İstanbul seçiminin tekrarlanması kararının ardından seçmen kayıtlarını sorgulayan bazı yurttaşlar adreslerinde görünmediklerini aktarıyor.
Oyuncu Elçin Sangu da yaptığı kontrol sonucu adresinde görünmediğini belirtti.
Sangu, " Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şuan geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" paylaşımında bulundu.
Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şuan geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum— Elçin Sangu (@elcnsng) May 13, 2019