Oyuncu Elçin Sangu'dan seçim uyarısı: Herkes kontrol etsin

Emin Çapa isyan etti: Nasıl yani!

Emin Çapa isyan etti: Nasıl yani! YSK'nin tartışmalı İstanbul kararından sonra ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emin Çapa da eşinin ve kendisinin seçmen kaydının silindiğini duyurdu.