Oyuncu Elçin Sangu'dan seçim uyarısı: Herkes kontrol etsin

Oyuncu Elçin Sangu 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin, "Herkes adreslerini kontrol etsin" paylaşımında bulundu.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 19:18
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YSK'nin İstanbul seçiminin tekrarlanması kararının ardından seçmen kayıtlarını sorgulayan bazı yurttaşlar adreslerinde görünmediklerini aktarıyor.
Oyuncu Elçin Sangu da yaptığı kontrol sonucu adresinde görünmediğini belirtti.
Sangu, " Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şuan geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" paylaşımında bulundu.
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Cumhuriyet İMECESİ

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