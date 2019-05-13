İçişleri Bakanlığı: 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde silah ruhsatlarını gündeme getirdi.

Gürer, Soylu’ya, “Ülkemizde ruhsat sahibi kişilere yıllık ne kadar mermi tahsis edilmektedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsatlı şahıs tabancaları için talebe göre dağıtım ne kadar olmuştur? Güvenlik görevlileri dışında silah ruhsat sayısı kaçtır?2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsat gerekmeyen, satışına olanak tanınan pompalı, av tüfeği vb. gibi tüfeklerin satış rakamları nedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Aynı dönemde ruhsatsız ve ruhsatlı olmak üzere işlenen cinayet ve yaralama sayısı ayrıntılarıyla beraber kaçtı?” sorularını yöneltti.

MERMİLERİN NE AMAÇLA TÜKETİLDİĞİYLE İLGİLİ PROJE YAZILIM AŞAMASINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önerge yanıtında, silah ruhsatının Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında verildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

“Ruhsatlı silahların illere göre dağılımına bakıldığında; illerin nüfus ve stratejik önemine göre silah sayıları farklılık göstermektedir. Ruhsat sahibi kişilerin yıllık mermi istihkakı toplam 1000 adet olup tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği ile ilgili ‘takip projesi’ yazılım çalışmaları devam etmektedir. Mermi talepleri silah ruhsat programında takip edilmekte ve izin verilen miktarın dışında mermi alımı mümkün olmamaktadır.”

'2018 KASIM İTİBARİYLE 273 BİN 447 SİLAH RUHSATI DÜZENLENDİ'

Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, “2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana gelmiştir. Kolluk kuvvetlerimizce 2016-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarda 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan, Bakan Soylu'nun soru önergesine verdiği yanıta ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, önergede yer alan 'güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir' ifadesine ilişkin, ''Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir" denildi.

'2018 YILINDA 77 BİN 185 SİLAH RUHSATI VERİLDİ'

Açıklamada, 2018 yılında verilen silah ruhsatlarına ilişkin şöyle denildi:

"2018 yılında silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara, 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her 5 yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir.''