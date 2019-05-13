Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimi açıklamaları

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Yıldırım, Hakan'ın 'Genç bir arkadaş size geldi, dedi ki "Başkanım, İstanbul'da seçimler neden yenileniyor" siz de şöyle bir cevap verdiniz "Çok basit, çaldılar!" kim çaldı kimi kastediyorsunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Oylarımız çalındı, YSK suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla sorumlular ortaya çıkacak. Orada parti temsilcileri var, ama iki kişi seçim kurullarınca atanıyor. Kaymakamın verdiği liste kullanılmadı, dışarıdan insanlar getirildi. Öyle şeyler var ki insan hayrete düşüyor.''

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Bakın daha bugün geldi bilgi, görevlendirilen 96 tane sandık başkanı CHP üyesi, bu olamaz. Resmi üyesi. Ayrıca 3389 sandık kurulu başkanı birinci dereceden akrabası. Kamudan ihraç edilen, görev alması kanunen yasak olan 19 bin sandık başkanı var. Belediyede çalışanlar, askeri personeller, KHK ile çıkarılanlar velhasıl toplam 19.742 kişi var.

- (AHMET HAKAN) Geçen seçimde de bunlar görev aldı deniyor

(BİNALİ YILDIRIM) Denebilir. Bunun tespiti YSK'da. Biz bunu eşelemesek bunu yine bilemezdik.

-Bu seçime şaibe getirir mi?

Tek başına getirmiyor. Şaibeyi getiren şu; Gerek şart ve yeter şart bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Bu söylediğim gerek şart. Bu olmadan olmuyor. Yanlış yapınca işi sakatlamış oluyorsun. Bu yanlış görevlendirilen insanların yaptığı işlemler sonuca müesser ise o zaman kanunsuzluk olmuştur.

19 bin 700 küsür müracaat var. Seçim Kurulu bunların çoğunu dikkate almamış. Sadece 123 sandık belirlemiş. O 123 sandıktaki görevlilerin iş ve işlemlerine bakmış. Bu sandıkları işlemlere yoğunlaşıyor seçim kurulu. 123 sandığın 22 tanesinde oy sayım cetvelleri boş, bir şey yazılmamış. 101 sandıkta ise imza yok. Yaklaşık 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy seçimi sakatlamaya yetiyor. Olay bu yani.

Seçim yenilemenin oy verecek insanların yaşamını olumsuz etkiliyor, programlarını değiştiriyor. Bir de maliyeti var. Öyle ya da böyle, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak hem oy verenin hem de kazanan ya da kaybedeni rahatlatmak adına buna ihtiyaç var dedik.

İki adayın bu kadar yakın oy alması sonucu, bu hukuki süreç zorunlu hale geldi. Biz itirazlarımızı yapmaya başlayınca, bazı anormal bulgulara rastladık. Bunları gördükten sonra seçimin bir şaibe ile karşı karşıya kaldığı fikri daha da kuvvetlendi. Partim ve şahsım olarak öncelikle iptal ya da seçimin yeniden yapoılması fikrine itibar etmedik. Bizim alternatifimiz oyların tamamının yeniden sayılmasıydı.

Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak, hem oy verenin hem de kazanan veya kaybeden adayın içini rahatlatmak için buna ihtiyaç vardı.

Biz başlangıçta belirli ilçelerde oy sayımı talebimizi yaptık, bu talep kabul edildi. Bir kısmı hazırlığını yapıp saymaya başladı, bunun üzerine CHP İl Seçim Kurulu'na müracat ederek bu talebimizi iptal ettirdik. Biz bu sefer tamamının sayımı için müracaat ettik, bu sefer CHP'de buna karşı itirazda bulundu. Ve İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul etti, yeniden sayım yolu kapandı.

Ben size tahminimi söylüyorum, şöyle olmuş. Bz anketlere göre epey önedydik, sonra kampanya süresince yaklaştı birbirine bunu da biliyoruz. Ve yaklaşınca bu sefer alınan oyların önemi arttı, şöyle şikayetler geldi bana seçim esnasında "Başkanım, bize oy pusulası iki tane verildi", bir tanesi de fark ediyor 2 oy pusulası verildiğini dönüyor "Bana 1 oy pusulası eksik verildi" diyor, "bitti" diyorlar. Bizim yoğun oy aldığımız bölgelerde yapılmış bu.Her sandıkta bir tane yapsa 31 bin küsür oy yapar. Ben bir taneden fazla olduğunu düşünüyorum.

Şöyle bir şey yapılmış olabilir, diyelim ki 100 tane oy pusulası var, kullananla toplam oy pusulasının birbirini tutması lazım. Bu sayımlar yapılıyor elde kalan oy pusulası olması gerekenden fazla, bu nasıl olur? Bu sefer ne yapıyorlar, kalan boşları alıp iptallerin içine atıveriyorlar. İptallerin içinden boş oy çıkıyor.