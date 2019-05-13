İki gazeteci adli kontrol şartıyla serbest

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önü ve Mısır Çarşısı’nda yapılan eylemlerde gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kayaoğlu, gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tuncçelik’in de aralarında olduğu 38 kişi bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık 41 kişiyi ifadelerini almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Gazeteciler Kuray ve Tuncçelik adli kontrol şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakıldı.