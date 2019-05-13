İki gazeteci adli kontrol şartıyla serbest

Cezaevlerinde açlık grevinde olan çocuklarına dikkat çekmek isterken gözaltına alınan tutuklu anneleriyle birlikte gözaltına alınan gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tuncçelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 22:46

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Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önü ve Mısır Çarşısı’nda yapılan eylemlerde gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kayaoğlu, gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tuncçelik’in de aralarında olduğu 38 kişi bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık 41 kişiyi ifadelerini almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Gazeteciler Kuray ve Tuncçelik adli kontrol şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet İMECESİ

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