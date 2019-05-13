Gazetemize yasak: Mahkemeden skandal gerekçe

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan hükümlüler Talet Şanlı ve Tamer Korkmaz’a 19 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesi ve Evrensel gazetesinin bazı sayfaları açlık grevleri haberlerinin yer alması nedeniyle verilmedi. Bunun üzerine Şanlı ve Korkmaz Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı’na itiraz etti. Eğitim Kurulu hükümlülerin itirazlarını reddetti. Bunun üzerine Şanlı ve Korkmaz kararı Van İnfaz Hakimliğine taşıdı. İnfaz Hakimliği de kararı reddetti.

Van İnfaz Hâkimliği gerekçeli kararında basın özgürlüğünün sınırsız olmadığına değinerek bahsi geçen gazetelerin “kurum güvenliği tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbi yayın hükümlüye verilemez” maddesine uygun düştüğü belirtildi.

Öte yandan kararda, “...Kurum içi yönetmeliğinin 31. maddesinde ‘kurum güvenliğini tehdit eden, herhangi bir silahlı yada silahsız terör örgütüne ait simge ve renkleri içeren bayrak, flama, kıyafet bulunan fotoğraf, resim, yazı ve her türlü aksesuar hükümlü ve tutukluya verilmez’ denilmiştir. İlgili mevzuatta belirtilen söz konusu maddeler göz önünde bulundurularak, adı geçen gazetenin yayın ilkesi, yapmış olduğu haberler bütün halinde incelendiğinde kurum güvenliğimizi tehlikeye düşürücü unsurlara yer verildiği anlaşılmaktadır” denildi.